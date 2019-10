Goldman Sachs kutter kursmålet på to giganter

Goldman Sachs kutter kursmålet på Netflix-aksjen fra 420 til 360 dollar, melder Marketwatch.

Analytikeren er fremdeles positiv til streaming-gigantens resultater for tredje kvartal som kommer neste uke.

I tillegg forventer analytikeren at Netflix skal rapportere resultater omtrent på linje med estimatene, som er syv millioner flere abonnenter. Investeringsbanken ser en liten risiko for nedside, ettersom antall app-nedlastninger synker.

Netflix stiger 3,2 prosent til 276,1 dollar på Wall Street. Det siste året har aksjen falt 14 prosent, mens den har kollapset 27,3 prosent de siste tre månedene.

Tidligere denne uken kuttet også meglerhuset Evercore kursmålet på Netflix-aksjen fra 380 til 300 dollar.



Oppgraderer Cisco Systems

Marketwatch skriver også at Goldman Sachs har kuttet kursmålet på telekom-giganten Cisco Systems Inc. fra 56 til 48 dollar. Kuttet er basert på analytikerens syn på at bedrifters utgifter vil synke ytterligere, og at det vil bli brukt mindre penger på telekom.

Med det justerer meglerhuset aksjen fra «kjøp» til «nøytral».

Aksjen faller 2,4 prosent til 45,7 dollar. Det vil si at Cisco Systems har falt 20,2 prosent de siste tre månedene, mens den har steget 5,6 prosent hittil i år.