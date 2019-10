Kongsberg Gruppen inngår partnerskap med Shell

Torsdag signerte Kongsberg Digital, et forretningsområde i Kongsberg Gruppen, en avtale med A/S Norske Shell.

Avtalen omhandler digitaliseringen av Nyhamna, som er et gassprosesseringsanlegg og eksportsenter for Ormen Lange og andre felt knyttet til Polarled-rørledningen.

A/S Norske Shell inngår partnerskapet som operatør av Ormen Lange og på vegne av Gassco som operatør for Nyhamna.

Kontraktsverdien av en fullrealisert dynamisk digital tvilling er omtrent 100 millioner kroner – med agile og iterative leveranser med oppstart i fjerde kvartal 2019.

Stolt over partnerskapet

«Vi er stolte over å gå inn i et partnerskap med Shell og støtte oppunder deres strategi som et ledende internasjonalt energiselskap. Vår dynamiske digital tvilling-teknologi ligger helt i front og vil bli grunnlaget for betydelig transformasjon innen energiindustrien i årene som kommer, gjennom å sikre smartere og mer effektive måter for design, konstruksjon og operasjon av anlegg,» sa Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

