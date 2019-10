dette vil påvirke oslo børs

Nordnet, med analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen i spissen, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,7] prosent.

Han viser til at børsene i Asia avsluttet uken med solid oppgang. Blant annet steg Japans Nikkei225 indeks 1,1 prosent, mens Hang Seng indeksen i Hong Kong endte opp hele 2,5 prosent.

De amerikanske indeksene steg også i går, dog ikke like mye som de asiatiske. Både S&P 500, Dow Jones Industrial Averages og Nasdaq Composite steg 0,6 prosent.

«Mao. forholdene ligger til rette for børsoppgang i Europa i dag, inkludert på Oslo Børs», skriver han i morgenrapporten.

«Håp om at USA og Kina skal komme frem til en eller annen form for handelsavtale før helgen gitt at Trump og Kinas topp forhandler, Liu He, skal møtes i dag. Når det er sagt, en midlertidig løsning på konflikten er det det snakkes mest om, dvs. en ny «våpenhvile» der Kina forplikter seg til å kjøpe vesentlig mer jordbruksprodukter av USA i bytte mot at USA skroter de siste tollskjerpelsene ovenfor Kina», skriver Berntsen.

De viktigste temaene i handelskrigen derimot, blir neppe ifølge aksjeeksperten løst uten at andre land blir involvert.

«Det være seg forhold knyttet til Kinas industripolitikk (jfr. «ulovlig» teknologioverførsel), Kinas tunge innflytelse i selskapers anliggende (jfr. global sikkerhetsrisiko knyttet til Huaweis 5G-teknologi), samt Kinas klassifisering som «fremvoksende» i WTO (jfr. «urettferdig» fordeler i global handel).», heter det i morgenrapporten.

Oljeprisen (Brent Blend) står i skrivende stund i 59,9 dollar, opp hele to prosent fra gårsdagens nivåer.

«Høyere oljepris er godt nytt for mange selskaper på Oslo Børs. Forventninger om større OPEC kutt, er årsaken til oppgangen», lyser det fra Berntsen.

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 58,79 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet som viste at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 220.000 i forrige uke.

Konsensus lå ifølge Reuters på 220.000 jobless claims.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) steg fra reviderte 1.655.000 til 1.684.000.

Ellers venter markedet spent på handelssamtalene mellom USA og Kina.

Dow Jones steg 0,57 prosent til 26.496,67 og er med det opp 13,6 prosent i år.

23 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag. Caterpillar Inc. var dagens vinner med en oppgang på 2,7 prosent.

S&P 500 endte opp 0,64 prosent til 2.938,13. Det vil si at indeksen er opp 17,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Skyworks Solutions Inc., som hoppet 5,2 prosent, mens teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,6 prosent til 7.950,78. Indeksen har dermed steget 19,83 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,1 prosent, mens Apple stengte opp 1,4 prosent og Amazon falt 0,1 prosent.

Netflix hoppet 4,8 prosent og Alphabet (Google) steg 0,5 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 5,1 prosent til 17,69.

Gullprisen var ned 0,95 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.498,5 dollar.

Tremånedersrenten falt 1,5 basispunkter til 1,687 prosent.

Renten på 2-åringen steg 6,5 basispunkter til 1,528 prosent.

10-åringen hoppet åtte basispunkter til 1,667 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 7,3 basispunkter til 2,16 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag opp 0,83 prosent til 878,73, og det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.894 millioner kroner.

Dette skjer i dag

Makro, Norge (SSB)

Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017

Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018

Innovasjon i næringslivet, 2016-2018

Tallene slippes som vanlig klokken 08:00.

Makro, utenlands

Spania: KPI endelig, september (08:00)

Tyskland: KPI endelig, september (08:00)

USA: Importpriser, september (14:30)

USA: Michigan-indeks foreløpig, oktober (16:00)

Ny oljerapport

Vi tar også med Det internasjonale energibyrået (IEA), legger frem sin månedsrapport klokken 10:00, dagen etter at OPEC gjorde det samme.

Klokken 19:00 norsk tid legger Baker Hughes frem sin ukentlige riggtelling.

Kilder: SSB, TDN Direkt