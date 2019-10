Nordea-analytiker: «Det var klassisk «risk on» i markedet»

«Det var klassisk «risk on» i markedet i går, med oppgang på børsene og høyere renter. Årsaken er nok mer positive signaler fra partene i handelskonflikten», skriver Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i morgenrapporten.

USAs president Donald Trump skal fredag møte kinas visestatsminister i Det hvite hus.

«Trump har allerede uttalt at forhandlingene går «very well» og at «China has been very nice», i kjent stil. Uttalelsene har økt forventningene til at det kan komme en delvis avtale som i alle fall fører til en midlertidig våpenhvile i handelskrigen. Om partene kommer frem til noen form for enighet i dag, er det nok rom for at markedsbevegelsen kan fortsette i den positive retningen», heter det fra Bernhardsen.

Han peker på at usikkerheten selvsagt er stor, oganalytikerne må innrømme at han ikke har noe godt grunnlag for å si hva som blir Trumps neste trekk her.

Betydelig oppgang

Utsikter til en avtale har ifølge Bernhardsen gitt en betydelig oppgang i de lange rentene de siste dagene. Tysk og amerikansk 10 år stat steg med henholdsvis 8,5 og 10 basispunkter i går. Over de siste tre dagene er 10 år i USA opp 16 basispunkter, til 1,67 prosent i morges.

Norske renter følger også litt med opp. 10 år swap ligger nå omkring 1,7 prosent.

Til sammenligning ligger flytende rente (3M Nibor) på 1,82 prosent, og Nordea Markets tror denne kan komme så høyt som to prosent mot nyttår som følge av økte påslag i pengemarkedet.

«Det kommer positive signaler fra Brexit-forhandlingene også. Boris Johnson møtte i går den irske statsministeren Leo Varadkar i et to timers «face to face»-møte i Nord-England. Samtalene skal ha vært «very positive» og den irske statsministeren uttalte at en avtale kunne nås før utgangen av måneden», skriver Bernhardsen.

Pundet styrket seg betydelig på nyheten, og GBPNOK er opp til 11,33, det høyeste nivået siden mai. EUs sjefsforhandler, Michel Barnier, vil bestemme i dag om fremgangen i forhandlingene mellom Johnson og Varadkar har vært tilstrekkelig god for å fortsette samtalene med Brussel.

Ingen stor bekymring

Hva gjelder nøkkeltall, avsluttes uken rolig. Det kommer Michigan-forbrukertillitsindeks fra USA, og denne gir ifølge Nordea-analytikeren et godt bilde av stemningen blant amerikanske forbrukere.

« Indeksen ligger på et høyt nivå. Den falt litt tilbake i sommer, men hentet seg noe inn igjen forrige måned. I sum er det ingen stor bekymring å spore blant amerikanske husholdninger. Det reflekteres også i gode tall på indikatorer som «retail sales». Oppi all den usikkerheten som er ute nå må en huske at amerikanske husholdninger har opplevd et kraftig rentefall over det siste året», lyder det fra Bernhardsen.

Han peker på at amerikanske forbrukere i stor grad har fast rente på boliglånet og mulighet til å refinansiere lånet når rentene faller.

«30 år fastrente er ned nærmere 1,5 prosentpoeng siden i fjor høst, og dette ser vi allerede støtter oppunder stemningen blant amerikanske husholdninger», skriver Bernhardsen i rapporten.