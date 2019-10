DNB Markets anbefaler fortsatt Nordic Semiconductor

«Nordic Semiconductor legger frem Q3-rapporten den 22. oktober og ledelsen vil samtidig benytte denne anledningen til å arrangere en kapitalmarkedsdag. Vi venter at solide kvartalstall med en omsetning på 81.1 mill. dollar og en EBITDA på 12.9 mill. dollar, samt en guiding basert på historisk sett høy ordrereserven vil kunne trekke verdsettelsen i positiv retning, og at dette dermed vil kunne mer enn oppveie for en senere opptrapping for virksomheten innen mobil IoT (cIoT)».

Det skriver DNB Markets fredag, som samtidig gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset lar seg ikke skremme av at aksjen har steget hele 75 prosent på Oslo Børs hittil i 2019.

DNB Markets har et kursmål på 62 kroner per aksje, tilsvarende en oppside på 19 prosent.

«Vi venter videre at kostnadene knyttet til cIoT vil være på USD 5.7 mill og at underliggende EBITDAmargin for den øvrige virksomheten dermed vil ligge på 22.8 prosent», skriver DNB Markets.