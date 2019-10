Frontline-sjefen kaller kraftig ratehopp en perfekt storm

Dagratene for VLCCer er på rundt 280.000 dollar akkurat nå. Det sier konsernsjef Robert Macleod i Frontline til TDN Direkt fredag.

– Vi er midt i en perfekt storm akkurat nå og VLCC-ratene er akkurat nå rundt 280.000 dollar per dag, sier han.

Samtidig melder Tradewinds fredag at dagratene stiger til fra drøye 200.000 dollar i forrige uke til over 300.000 dollar, etter at et iransk tankskip har blitt angrepet utenfor Saudi-Arabia.

Macleod forteller at dagratene er drevet av faktorer som utvidelsen av USAs sanksjoner mot Iran til å inkludere selskapet COSCO, samt enkelte aktørers svartelisting av skip som har seilt ved Venezuela siste år.

– Dette er fyrstikken som tenner et tankmarked som har sett fundamentalt sterkere ut drevet av amerikansk eksport, lavere flåtevekst, største raffineriveksten verden har sett på 40 år og IMO 2020, sier han til nyhetsbyrået.

– Dette er viktig å påpeke da dette er grunnen for at vi tror vi har startet en sykel med sterke tankrater, det er ikke Cosco og Venzuela alene og vi tror de fundamentale årsakene gjør at dette ikke blir kortvarig, sier Macleod.

Eksplosjon gir økt risikopremie

Den største tankrelaterte nyheten fredag er imidlertid eksplosjonen på en oljetanker fra National Iranian Tanker Company.

Talsmann i National Iranian Oil, Saheb Sadeghi, uttalte til iransk TV at to missiler har truffet oljetankeren med sannsynlig retning fra Saudi-Arabia.

Det iranske nyhetsbyrået ISNA skriver at dette mest sannsynlig er snakk om en terrorist-handling, som ifølge Bloomberg siterer anonyme kilder.

Clarksons Platou er også ute med en oppdatering i kjølvannet av eksplosjonen, og mener at dette trolig vil øke risikopremien i regionen.

– Ifølge Lloyd's har Unipec blitt med Exxon på embargoen mot Venezuela-tilknyttede skip, men meglere har rapport få bevis på hvilken påvirkning dette har på ratene så langt, skriver Clarksons Platou.

På Oslo Børs slår tankaksjene tilbake etter en tung dag onsdag.

Okeanis Eco Tankers leder an i tet med en oppgang på 13,1 prosent til 99,50 kroner. Frontline stiger 8,5 prosent til 107,40 kroner og Hunter stiger 6,0 prosent til 5,15 kroner.