Teekay forlenger viktig avtale med Chestnut

Teekay Corporation har ifølge en melding inngått en avtale med Chestnut, om å forlenge arbeidsperioden til FPSOen «Hummingbird Spirit» på Chestnut-feltet i Nordsjøen til mars 2023.

Chestnut er en joint venture mellom Spirit Energy og Dana Petroleum.

Kontraktsforlengelsen ble ble gjort i forbindelse med Chestnuts plan om å bore en ny brønn ved på feltet, opplyses det.

Den nye kontrakten trådte i kraft 1. oktober 2019 og er basert på en fast charter-rate, sammenlignet med forrige avtale som hadde en fast charter-rate, i tillegg til oljeproduksjons- eller pristariff.

– Vi er glade for å kunngjøre denne viktige flerårige FPSO-kontraktforlengelsen for Hummingbird i forbindelse med vår kundes nye boreprogram, som ytterligere utvider produksjonen av feltet i Nordsjøen som opprinnelig startet i 2008 og følger flere kontraktforlengelser med Chestnut, sier Teekays konsernsjef Kenneth Hvid.

– I tillegg ventes det at de nye vilkårene for kontraktsforlengelsen vil gi mer synlighet i kontantstrømmen og stabilitet for selskapet, sier Hvid.