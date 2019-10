søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,95 prosent sist uke, fra 869,10 til 886,03. Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,6 prosent og ligger da 6,5 prosent under all-time high.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 10,8 prosent. De siste 12 månedene har den falt 3,1 prosent.

I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

Positive signaler

Hovedindeksen snudde opp igjen etter å ha testet sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det ble også satt en ny markert bunn over den foregående. Da er også det gyldne krysset (50-dagers snittet har krysset over 200-dagers snittet) intakt.

Den tekniske motstanden på 870- og 880-nivået ble også brutt. Det utløste to små kjøpssignal og dermed står kanskje også 890-nivået for tur kommende uke.

Det ble også satt en ny bunn over den foregående i RSI-chartet, og RSI brøt også 50-nivået igjen.

Det eneste som manglet var en økning i omsetning og en eventuell oppgang kommende uke må komme på stigende omsetning for å gi den substans.

Oppsummert ble det utløst flere tekniske signaler. Det betyr at oppgangen kan fortsette kommende uke.

Som for en uke siden

Det er fremdeles en usikkerhet i RSI-chartet. Det ble satt en ny topp under den fra høsten 2018. Hvis den ikke brytes kan det bremse oppgangen og i verste fall signalisere at det ikke blir ny all-time high nå likevel. Det kan også bety at den sidelengs bevegelsen fortsetter en stund til, slik den gjorde i 2014 og 2015.

De neste ukene kan derfor bli avgjørende for den videre utviklingen på lengre sikt. Holder den nye positive undertonen i RSI-chartet kan det komme et nytt støt opp mot 890 og kanskje 905 kommende uke.

Potensialet i den stigende sekundærtrenden er på kort sikt opp mot 930. Men det er også rom for fall til rundt 830, selv om det er mer sannsynlig med oppgang enn nedgang kommende uke.