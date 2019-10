dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0] prosent mandag.

Han peker på at de store stridstemaene, som Kinas industripolitikk, Kinas tunge innflytelse i selskapers anliggende, samt Kinas klassifisering som «fremvoksende» i WTO, ikke ble avklart i den delvis handelsavtalen fredag.

«Partene kaller fredagens avtale en «fase-en» avtale. Mao. forhandlingene om de resterende uoverensstemmelsene vil fortsette som før», skriver Berntsen.

«Rentekurven i USA er, i skrivende stund, ikke invertert (ti-årige statsobligasjoner er høyere enn tremåneders rente), noe som isolert sett er positivt. Når det er sagt, så lenge de viktigste stridstemaene i handelskrigen fortsatt er uavklart, vil avmatningen i verdensøkonomien mest sannsynlig fortsette», fortsetter han.

Ned i olje

Oljeprisene trekker nedover på morgenkvisten mandag, etter den kraftige oppgangen utløst av fredagens missilangrep på en iransk oljetanker utenfor Saudi-Arabia.

Brent-oljen faller 0,8 prosent til 60,04 dollar fatet, som likevel bare er marginalt ned fra da Oslo Børs stengte fredag.

WTI-oljen er ned 0,8 prosent til 54,28 dollar fatet.

Opp i Asia

Stemningen har vært god på Asia-børsene mandag etter at Kina og USA rett før helgen altså kunne melde om en delvis handelsavtale.

I Kina stiger Shanghai Composite og large cap-indeksen CSI 300 drøye prosenten, mens Hang Seng i Hongkong stiger 0,9 prosent.

Den delvise handelsavtale betyr blant annet at USA utsetter den planlagte tolløkningen fra 25 til 30 prosent på kinesiske varer, som opprinnelig skulle iverksettes førstkommende tirsdag.

Kina går på sin side med på å kjøpe amerikanske landbruksvarer for 40-50 milliarder dollar årlig, mot bare åtte milliarder i dag.

Opp i USA

Den samme handelsavtalen bidro til å løfte de amerikanske børsene fredag, i tillegg til at Federal Reserve vil trappe opp likviditetstilførselen til å gjelde sertifikater.

Fed vil fra og med denne uken kjøpe sertifikater i obligasjonsmarkedet (lån med løpetid under ett år) i et omfang tilsvarende 60 milliarder dollar i måneden frem til andre kvartal 2020.

Handelssensitive aksjer som Caterpillar viste vei med en oppgang på hele 4,65 prosent. Vi tar også med at Apple endte i all-time high etter å ha klatret 2,7 prosent.

Med en prising på 1.087 milliarder dollar passerte Apple Microsoft som verdens mest verdifulle børsnoterte selskap.

Opp i Oslo

Pilene pekte oppover også på Oslo Børs fredag, etter at hovedindeksen klatret 0,8 prosent til 886,03.

Tankaksjer var igjen i fokus, og spratt videre opp etter at en iransk oljetanker ble truffet av to missiler i Rødehavet, under 100 kilometer fra havnebyen Jeddah i Saudi-Arabia.

Frontline steg 8,3 prosent til 107,20 kroner, Okeanis Eco Tankers 12,5 prosent til 99 kroner og Hunter Group 5,6 prosent til 5,13 kroner.

Likvide aksjer som Equinor og DNB steg henholdsvis 1,6 og 1,85 prosent, mens Tomra gikk mot markedet og falt 0,9 prosent.

Axxis Geo Solutions dundret ned hele 64,6 prosent til 6,04 kroner etter en dumpingemisjon.

