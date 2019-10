DNB Markets nedjusterer kursmålet på Tomra-aksjen

DNB-markets nedjusterer forventningene til Tomra-aksjen, og kutter kursmålet fra 300 til 220 kroner. Meglerhuset beholder imidlertid hold-anbefalingen.

Aksjen prises mandag formiddag til 201,80 kroner. Kursen har omtrent falt 3 prosent i løpet av morgentimene.

DNB Markets gjør imidlertid begrensede endringer på sine estimater, opplyser TDN Direkt. Dette skyldes fordi en svakere norsk krone utligner et lavere Sorting-ordreinntak.

Meglerhusets forsiktighet gjenspeiles av at konsensus på Tomra-aksjen ligger 15 prosent høyere enn DNBs egne analyser for fjerdekvartal. Dette skyldes svekkelsen i Tomras Sorting-virksomhet som omfatter utviklingen av sensorbaserte sorteringsmaskiner for resirkulering.