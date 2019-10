Oljeprisen faller - Oslo Børs i rødt

Oslo Børs falt fra start mandag og ved lunsjtider er hovedindeksen ned 1,4 prosent til 873,54. Det er så langt omsatt aksjer for 1,25 milliarder kroner.

Brent-oljen er ned 2,2 prosent til 59,07 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,5 prosent til 53,36 dollar. Det er ned ytterligere 0,6 - 0,7 dollar siden børsen åpnet i Oslo mandag morgen.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,09 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Avdempet optimisme

Optimismen som oppstod i kjølvannet av nyheten om en liten og delvis handelsavtale mellom USA og Kina fredag har lagt seg litt. Nå melder Kina også at de ønsker flere samtaler før de kan underskrive den begrensede avtalen.

Sammen med fallet i oljeprisen, og nedgang for hele oljesektoren, er det mye rødt blant de mest omsatte.

Alle de ti mest omsatte faller mandag formiddag, mens bare to av de 20 mest omsatte stiger; Avance Gas (+3,8%) og BW LPG (+1,7%).

Fredag oppjusterte Nordea Markets kursmålene og gjentok kjøp på begge aksjene. Kursmålet på Avance ble hevet fra 38 til 49 kroner, mens kursmålet på BW LPG ble jekket opp fra 67 til 75 kroner.

Ned, ned og ned

Ingen sektorer er i pluss og energisektoren faller 2,2 prosent. Oppdrett faller 0,9 prosent.

Equinor faller 1,9 prosent til 167,55 kroner, mens Aker BP faller 4,1 prosent til 240,10 kroner. DNO faller 3,5 prosent.

Mowi faller 1,7 prosent til 207,10 kroner etter at Mowi Canada er blitt informert av departementet for fiskerier og landressurser i Newfoundland og Labrador om at 10 lisenser av Mowi Canadas 47 lisenser i Newfoundland har blitt midlertidig suspendert.

Til TDN Direkt mandag sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi at det er ingen grunn til å tro at ytterligere lisenser i området vil bli rammet.

Nordea Markets skriver ifølge nyhetsbyrået at at den største endringen blir for første halvår 2020, i det 2,6 millioner fisk tilsvarer bortfall av slakting på minst 10.000 tonn. Det vil ifølge meglerhusets modell senke driftsresultatet med om lag 2 prosent for 2020.

Pareto Securities tror denne uken på en oppgang på 5 kr kilo for lakseprisen, noe som tilsvarer en laksepris på rundt 50 kroner pr. kilo.

"Slaktevolumene er noe ned fra tidligere uker, men fortsatt på et høyt nivå og god etterspørsel oppgis som en av grunnene for prisøkningen", skriver meglerhuset mandag.

Selg Tomra

Tomra faller nye 3,1 prosent til 201,80 kroner og er dagens nest mest omsatte og er da ned 32,5 prosent fra intradag høy den 20. juni på 298,80 kroner.

Fallet kommer etter at ABG Sundal Collier ifølge TDN Finans har nedgraderer aksjen til salg fra hold. Kursmålet justeres ned til 150 kroner, fra tidligere 270 kroner.

ABG Sundal Collier viser til at svakt ordreinntak innen "Sorting" gir negativ vekst fremover. Meglerhuset ser videre ingen forbedring på kort sikt og mener estimatene er for høye.

DNB Markets nedjusterer kursmålet på Tomra-aksjen til 220 kroner fra tidligere 300 kroner, og gjentar en hold-anbefaling, melder TDN Finansa og viser til en oppdatering mandag.

NEL faller 3,9 prosent til 7,43 kroner.

Ned i oljeservice

Det er også tungt i oljeservice, med Subsea 7 ned 3,0 prosent til 88,28 kroner og TGS ned 3,7 prosent til 231,10 kroner. PGS er ned 1,0 prosent til 11,40 kroner.

Magseis Fairfield faller hele 31,2 prosent til 6,48 kroner, og nedturen kommer etter at selskapet i mandag morgen meldte at det nå nedjusterer sitt omsetningsestimat for 2019 til 455-465 millioner dollar og EBITDA til 45-55 millioner dollar.

Også Merkur Market-noterte Zenith Energy har kommet med en børsmelding. Selskapet melder at det nå har identifisert potensial i brønn M-247. Brønnen var sist i produksjon i 1990 med en rate på 200 fat olje per dag. Aksjen er ned 6,1 prosent til 0,416 kroner.

Borr Drilling faller 3,9 prosent til 55,18 kroner.

To lyspunkt er Seadrill som stiger 1,5 prosent til 16,60 kroner og Awilco Drilling som er opp 20,7 prosent til 17,50 kroner, uten at det er noe nytt å melde fra den kanten.

Tank og bulk faller også, med Golden Ocean ned 2,7 prosent til 53,50 kroner og Frontline ned 3,6 prosent til 103,40 kroner og dagens tredje mest omsatte.

Okeanis Eco Tankers er uendret på 99,0 kroner.



Små vinnere og tapere

Dagens vinner så langt er Merkur Market-noterte TargetEveryOne, som stiger 35 prosent til 0,648 kroner.

poLight stiger nye 13 prosent til 36,40 kroner. Oppgangen kommer etter at selskapet før helgen meldte at det har mottatt en andre innkjøpsordre for 34.800 enheter av TLens Silver og 36.000 ASIC-drivere tilknyttet det samme bærbare produktet som kunngjort 15. august.

REC faller 4,2 prosent til 3,12 kroner etter at Folketrygdfondet har meldt at det har solgt 110.000 aksjer og etter det eier 13.951.761 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,99 prosent.

Element faller 11,1 prosent til 4,23 kroner uten at det er kommet noen nyheter fra selskapet i dag.