Baltic Dry faller - to deler stiger

Tørrbulkindeksen Baltic Dry faller 0,4 prosent til 1.916 mandag ifølge TDN Finans.

Det er også ned for delindeksene Capesize som faller 1,2 prosent, og Handysize som faller 1,2 prosent.

Panamax er opp 0,7 prosent, mens Supramax er opp 0,3 prosent.

Golden Ocean faller 2,6 prosent til 53,55 kroner, mens Jinhui faller 2,2 prosent til 7,63 kroner.

Styret i Jinhui Shipping and Transportation Limited opplyser også i en børsmelding at et heleiet datterselskap av selskapet har inngått fasilitetsavtaler med låntager C og låntager D.