Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management mener ifølge TDN Direkt markedet preges av en kombinasjon av skuffende handelssamtaler og at den britiske statsministeren Boris Johnsons brexit-avtaleforslag ikke er tilstrekkelig, noe som gjør at de begynner å få dårlig tid med å få en avtale før EU-toppmøtet denne uken.

– Det viktigste er også nyheten om at kinesiske myndigheter ønsker flere forhandlinger før de kan si seg villig til å skrive under på en miniavtale, som kineserne ennå ikke har definert som en avtale, sier han.

– Litt skuffet

Lie utdyper at markedet nok er litt skuffet over at man etter 18 måneder med handelskrig har kommet frem til det USAs president Donald Trump kaller «fase 1» av en handelsavtale.

– Innholdet i avtalen er så sparsommelig, med så få økonomiske konsekvenser, at det ikke nødvendigvis borger for en fjerning av tariffene, sier han til nyhetsbyrået.

Videre peker sjefstrategen på at flere av tingene Kina imøtekommer er med lav kostnad for kineserne.

– Kineserne går for eksempel med på kjøp av amerikanske jordbruksprodukter, noe som for så vidt er positivt, og jordbruksprodukter er ikke kjernen av handelskonflikten. For Kina sin del spiller det ingen rolle om soyabønnene kommer fra USA eller Brasil, så dette var en imøtekommelse fra Kina med svært lav kostnad for kineserne, sier han til TDN Direkt.

En trussel

Ifølge Lie er utsettelsen av tarifføkningen 15. oktober for så vidt bra, men at man også skal huske på at Trump hevet tariffene for om lag 90 dager siden og at effektene av de begynner å slå inn i prisingen i økonomien nå.

– Det andre er at Trump ikke har sagt at den planlagte tariffhevingen i desember er kansellert, så den ligger fortsatt på bordet som en trussel, sier han til nyhetsbyrået.