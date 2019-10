Ned fra start i USA - Investorene er usikre på status i handelssamtalene

Pilen peker ned på Wall Street mandag rett etter åpning. Alle de toneangivende indeksene faller mellom 0,13 og 0,15 prosent.

Mye handler om handelskonflikten der partene skal langt på vei være i å komme frem til en delvis avtale, som innbefatter at Kina kjøper mer landbruksprodukter fra USA med virkning umiddelbart, mens tolløkingen på importerte varer fra Kina verdt 250 milliarder dollar, som skulle tre i kraft fra i morgen, er faller bort.

Allikevel hersker det usikkerhet i markedet da kineserne angivelig skal ønske ytterligere samtaler før Donald Trump og Xi Jinping setter underskriftene sine på en delavtale mellom partene.

Redaktøren i The Global, Hu Xijin, som blir sett på som et talerør for Kina, skriver følgende på Twitter.

«Basert på hva jeg vet, gjorde Kina-USA-samtalene gjennombrudd forrige uke, og de to partene har sterk vilje til å komme til en endelig avtale. Den initielle uttalelsen fra den kinesiske delegasjonen er moderat. Dette er Kinas vane. Det betyr ikke at Kinas virkelige holdning ikke er positiv», heter det fra redaktøren.

Libra

Fredag meldte Wall Street Journal at Visa og Mastercard trekker seg fra Facebooks prosjekt med kryptovalutaen Libra. Prosjektet er et av de mest ambisiøse forsøkene på å få forbrukere til å ta i bruk en kryptovaluta som vederlag i stor skala.

Tidligere har PayPal, eBay og Stripe trukket seg fra prosjektet.

Med frafallet av de store aktørene som kan tilby veksling og transaksjonsstøtte til Libra vil rekkevidden falle markant, ifølge Wall Street Journal.

Nike og ConocoPhllips

Nike ble oppgradert fra hold til kjøp fra Bank of America Merrill Lynch. Det er produktnyheter og vekst i sko til under til 100 dollar som får bankgiganten til å oppgradere, ifølge CNBC.

ConocoPhillips selger sin divisjon i den nordre delen av Australia til Santos for 1,4 milliarder dollar.