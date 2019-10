Nordea Markets-analytiker: Markedet usikre på veien videre i handelssamtalene

Tonen mellom USA og Kina var kanskje ikke så god likevel og i går kom det blandede signaler fra partene rundt «Fase 1» av en handelsavtale som det ble enighet om før helgen.

«Det kom i går rapporter om at Kina ønsker å holde ytterligere samtaler rundt detaljene i avtalen før president Xi underskriver. Den amerikanske finansministeren, Mnuchin, advarte samtidig om at toll på kinesiske varer for 156 milliarder dollar (planlagt 15 desember) kan bli innført om Kina ikke underskriver avtalen. Det hele understreker hvor skjørt samarbeidet er og markedet justerer forventningene deretter», skriver analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen i morgenrapporten.

Amerikanske børser endte ned i går, og det faller også på de kinesiske børsene over natten. Japan derimot er bra opp, etter at markedet der kommer tilbake fra ferie i går.

Håpet svinner

Samtidig svinner håpet for en Brexit-avtale på denne ukens EU-toppmøte, ifølge Bernhardsen. Den finske statsministeren Antti Rinne, som også holder av det roterende presidentskapet i EU, uttalte i går at det ikke er nok tid til å lande en avtale på EU-møtet denne uken.

«Om en avtale ikke nås nå, vil trolig Boris Johnson bli bundet av den såkalte «Benn»-loven, hvor statsministeren må sende et brev til EU innen klokken 11.00 på lørdag for å be om en utsettelse av Brexit til 31. januar. Det spekuleres imidlertid om Johnson vil prøve denne loven i retten, noe som kanskje kan kjøpe han tid til å sikre en avtale på EU-toppmøtet neste uke igjen», lyder det fra analytikeren.

Ledighetstall

I dag startet vi dagen med britiske ledighetstall for august. Utviklingen i arbeidsmarkedet har så langt vært meget positiv, til tross for Brexit-utfordringene i resten av økonomien, mener Bernhardsen.

Ledigheten kom ned til 3,8 prosent forrige måned, som er på et historisk lavt nivå siden 1970-tallet, og konsensus venter at den holder seg der. Viktigst blir imidlertid hvor mange flere er kommet i arbeid.

Forrige måned ble det antallet 31 tusen personer, mens nå ventes 26.000 nye arbeidsplasser.

«Arbeidsmarkedet er stramt og det kommer til syne gjennom høyere lønnsvekst som nå nærmer seg fire prosent», skriver Nordea Markets-analytikeren.

Tysk økonomi

Senere i dag får vi ZEW-forventningsundersøkelsen som viser stemningen blant økonomer og fagfolk og hva de tror om tysk økonomi. Fremtidsindeksen økte kraftig forrige måned og nå ventes det en korreksjon ned, ifølge Bernhardsen.

«Men ZEW-indeksen er ikke blant de beste indikatorene, og vi venter derfor heller på PMI og Ifo-indeksene som kommer i neste uke», skriver han i rapporten.

Dagen avsluttes med Empire-indeksen fra NY Fed som fanger opp fremtidsutsiktene for industriproduksjonen i Staten New York. Denne kom noe ned forrige måned og nå ventes det bedring.

«Flere av de regionale indeksene har den siste tiden vist et langt bedre bilde enn ISM-indeksen for den nasjonale industrien. Vanligvis følger disse hverandre, og det er noe pussig at gapet mellom dem er såpass stort. Streik på GMs fabrikk i Midtvesten kan prege ISM slik at den er «kunstig» lav», skriver analytikeren.

Det er ifølge Bernhardsen for tidlig å trekke slutninger, men han noterer i alle fall at snittet av de regionale indeksene gir et langt mindre negativt bilde av tilstanden i amerikanske industri enn ISM.