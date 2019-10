DNB Markets: Brexit-nerver tar overhånd

DNB Markets merket seg at både pundet og London-børsen falt mandag. Det er ikke hverdagskost, ettersom FTSE 100 er dominert av store, multinasjonale selskaper som har mer enn 70 prosent av inntjeningen sin utenfor Storbritannia.

«Indeksen pleier derfor å stige når pundet svekker seg, fordi det er positivt for selskapenes inntjening. At pundet og aksjemarkedet falt i tospann i går, antyder at Brexit-nerver begynner å ta overhånd i britiske markeder nå, noe som for så vidt ikke er rart, all den tid man er inne i en nokså kritisk fase i Brexit-prosessen», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde i dagens morgenrapport.

Hun knytter utviklingen til at statsminister Boris Johnson i går fikk nok en kalddusj fra Brussel, eller nærmere bestemt Helsinki, hovedstaden i landet som for tiden holder presidentskapet i EU.

EU trenger mer tid

I en pressekonferanse med kommende EU-president Charles Michel uttalte finnenes statsminister Antti Rinne i går at EU trengte mer tid for å ratifisere en Brexit-avtale.

«Johnsons håp er at EU kan godkjenne forslaget hans til ny avtale på EU-toppmøtet som starter nå på torsdag, sånn at han kan ta denne tilbake til parlamentet i London for godkjenning på lørdag. Dermed slipper han å be om en utsettelse, og Brexit går av stabelen 31. oktober», skriver Borgen Gjerde.

«Nå antyder derimot flere EU-ledere at endringene Johnson krever knyttet til grenseovergangen mot Nord-Irland er såpass komplekse at det krever en mer omfattende vurdering før det kan godkjennes. Dermed ser det dårlig ut for at en avtale kan sikres innen helgen, og Johnson ser ut til å bli tvunget til å be om en utsettelse», konkludere analytikeren.