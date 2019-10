ABG Sundal Collier tar grep i Magseis etter guiding-bom

ABG Sundal Collier nedgraderer ifølge en oppdatering Magseis til en hold-anbefaling fra en tidligere kjøpsanbefaling, skriver TDN Direkt.

Kursmålet nedjusteres samtidig til syv kroner fra tidligere 13 kroner per aksje.

I slutten av mai guidet seismikkselskapet en EBITDA på 100 millioner dollar for 2019. Mandag ble guidingen halvert og aksjen stupte 39 prosent.

Ny guiding

ABG Sundal Collier nedjusterer sine estimater for ebitda i 2019 med 43 prosent grunnet selskapets nye guiding. Videre nedjusteres ebitda-estimatene for 2020 noe ettersom det ser ut til at selskapets problemer strekker seg utover 2. halvår 2019, skriver nyhetsbyrået.

Analytikerne mener det vil ta tid før selskapet får ned kostnadene, samt forbedrer driften og mener 2020 også vil bli et svakt år for Magseis, samtidig som de stiller spørsmålet om dette vil bedres fra 2021.

«Investorene i Magseis vil sannsynligvis se minst to til tre svake kvartaler, risiko for brudd på lånebetingelser samt ytterligere restruktureringskostnader», skriver meglerhuset.

Under vurdering

Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering tirsdag at de fortsetter å se usikkerhet rundt reorganiseringen av virksomheten, ordrereserven og fremtidige marginer i Magseis, og meglerhuset har for tiden anbefaling og kursmål under vurdering.