PE-fond i samtaler om oppkjøp av Ving

Det britiske private equity-selskapet Triton er i samtaler om kjøp av Ving-eieren Thomas Cooks nordiske virksomhet.

Det meldte Sky News mandag kveld.

Triton håper å fullføre avtalen i løpet av få dager, men at en formell avtale ennå ikke er på plass, skriver Sky, og viser til kilder.

Det har over lengre tid vært kjent at Triton har vært interessert i Vinggruppen, men partene begynte først å forhandle om et salg etter Thomas Cook begjærte seg konkurs.

I tillegg til Ving inkluderer Thomas Cooks nordiske virksomhet Tjäreborg og Spies.