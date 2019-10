SpareBank 1 Markets anbefaler kjøp av aksjer i Mowi

Tirsdag morgen kunne ledelsen i Mowi fortelle om et slaktevolum på 117.000 tonn i 3. kvartal 2019. Selskapet har tidligere guidet et slaktevolum på 113.000 tonn.

Operasjonell EBIT endte ifølge selskapet på rundt 146 millioner euro, mot 207 millioner euro i samme periode i fjor.

Trøbbel i Canada

Søndag meldte selskapet at ti av Mowis 47 lisenser i Newfoundland i Canada er midlertidig suspendert. Det skjedde etter at 2,6 millioner fisk, anslått til 5.000 tonn biomasse, døde som følge av at høye sjøtemperaturer forårsaket et for lavt oksygeninnhold i vannet.

Engangskostnadene knyttet til hendelsen har påvirket det operasjonelle driftsresultatet i 3. kvartal med cirka fem millioner euro.

I rute

«I sum leverer Mowi en oppdatering på 3. kvartal som er ganske nærme våre forventninger om en operasjonell EBIT på 147 millioner euro», skriver analytiker Tore Tønseth i en oppdatering fra SpareBank 1 Markets.

Tallknuseren er godt fornøyd med det høye volumet, men ikke så fornøyd med at selskapet leverer lavere marginer.

Han mener Mowi leverer skuffende tall fra Skottland, Canada og Færøyene mens Chile, og ikke minst Norge, leverer bedre enn ventet.

Spår kursoppgang

Tore Tønseth skriver i oppdateringen at han kun venter å gjøre små endringer i estimatene.

SpareBank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på Mowi og et kursmål på 235 kroner.

I skrivende stund omsettes aksjen for 211,20 kroner, opp 1,78 prosent. Det betyr at aksjen er opp 20,06 prosent hittil i år.

Enkelte meglerhus er mer optimistiske enn andre.