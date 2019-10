Marginalt bedre enn ventet fra Citigroup

Citigroup presenterte regnskapstall for tredje kvartal 2019 tirsdag.

Resultat per aksje, ekskludert en positiv engangs skatteffekt på 0,10 dollar per aksje, kom inn på 1,97 dollar, mot 1,73 dollar i fjor og ventet 1,95 dollar per aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Omsetningen landet på 18,57 millioner dollar, opp fra 18,39 millioner dollar i fjor, og marginalt bedre enn ventede 18,545 milliarder dollar.

Innenfor Global Consumer Banking, som inkluderer alle banktjenester for privatpersoner og mindre bedrifter, bidro med 1,58 milliarder dollar i inntjening, opp fra 1,56 milliarder i fjor. Netto tapsavsetninger innenfor segmentet var 1,82 milliarder dollar, opp fra 1,71 milliarder ved samme korsvei i fjor.

Innenfor institusjonelle kunder økte omsetningen fra 9,25 milliarder dollar i fjor til 9,51 milliarder dollar i år. Det var særlig Treasury & Trade Solutions som bidro positivt, sammen med FICC (Fixed Income, currencies and commodities) som ble positivt påvirket av høyere renter.

Annualisert egenkapitalavkastning ble 10,4 prosent i kvartalet, mens den rene kjernekapitaldekningen var 11,6 prosent.

Aksjen stiger 2,09 prosent til 71,71 dollar.