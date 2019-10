Amerikansk flykjempe slår forventningene

United Airlines Q3 Sterke kvartalsresultater fører til høynet 2019-guiding 23 prosent økning av resultat fra tilsvarende kvartal i fjor 3,4 prosent omsetningsøkning fra tilsvarende kvartal i fjor, men fortsatt noe lavere enn konsensus

Sterke kvartalsresultater for USAs fjerde største flyselskap førte til stor omsetning av aksjen etter stengetid. Kursen økte med 1,05 prosent under ordinær handel tirsdag, og steg ytterligere 1,39 prosent i utvidet handel.

Høyner 2019-guidingen

Et godt kvartal førte til et justert resultat på 4,07 dollar pr aksje, noe som er nesten tre prosent høyere enn det analytikerne på Wall Street forventet i sine estimater. De gode nyhetene medfører at flyselskapet høyner guidingen for 2019, og venter nå et justert resultat pr aksje på 11,25-12,20, mot tidligere 10,50-12,00 dollar pr aksje, skriver TDN Direkt.