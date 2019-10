Dette vil påvirke Oslo Børs

«Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1] prosent», skriver Roger Berntsen i sin morgenrapport.

«I kveld, norsk tid, slipper for øvrig Aluminiumskjempen Alcoa, sine tall for 3. kvartal, noe som kan tenkes å påvirke andre selskaper i samme industri, blant annet Norsk Hydro. Entra, Scatec Solar, Borregaard og Yara er for øvrig først ut blant de større selskapene her hjemme. Mao. de neste dagene får også norske investorer noe annet å tenke enn bare handelskrig og Brexit», skriver Nordnet-analytikeren videre.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje omsettes for 59,03 dollar, opp 0,49 prosent.

WTI-oljen handles for 53,11 dollar, opp 0,57 prosent.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, venter at skiferoljeproduksjonen i USA vil stige med 58.000 fat per dag til 8,971 millioner fat per dag i november 2019 fra måneden før.

Det fremgår av EIAs månedlige «Drilling Productivity Report» tirsdag kveld.

Lagertall og OPEC

Aktørene i oljemarkedet retter fokus mot ukentlige råoljelagertall fra USA. Som vanlig kommer de uoffisielle API-tallene tirsdag kveld, mens EIA offentliggjør sin statistikk onsdag morgen norsk tid.

Ifølge Investing.com forventer konsensus at råoljelagrene steg med om lag 1,4 millioner fat i forrige uke, destillatlagrene ventes ned 2,1 millioner fat og konsensus forventer å se en nedgang på 257.000 fat i bensinlagrene.

Videre uttalte Mohammed Barkindo, generalsekretær i OPEC, at kartellet og dets allierte skal være villige til «å gjøre alt de kan» for å opprettholde stabilitet i oljemarkedet utover 2020.

OPEC har siden nyttår praktisert et produksjonkutt på 1,2 millioner fat per dag for holde å unngå tilbudsoverskudd i oljemarkedet i kjølvannet av den enorme amerikanske veksten. Kuttavtalen strekker seg inn i første kvartal 2020.

Brexit

Storbritannia og EU skal være enige om å opprette tollgrense i Irskesjøen, ifølge en rekke nyhetsbyrå. Et utkast til brexitavtale kan bli lagt fram onsdag.

Forhandlerne skal nå i prinsippet være enige om at det skal etableres tollgrense i Irskesjøen. Dette er en løsning som statsminister Boris Johnsons forgjenger Theresa May hadde avvist.

Analytikere som følger utviklingen mener at enhver avtale som unngår en «hard» eller «no deal» Brexit vil være positivt for økonomisk vekst.

Asia

Det er blandet stemning på Asia-børsene onsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 1,25 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,59 prosent.

Shanghai Composite i Kina er derimot ned 0,28 prosent, og CSI 300 svekkes 0,23 prosent. Hang Seng i Hong Kong er opp 0,01 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,48 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,23 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,60 prosent.

I Sør-Korea har sentralbanken onsdag besluttet å senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Ifølge Bloomberg hadde 21 av 25 analytikere på forhånd ventet dette utfallet.

Det kommer som et resultat av at landets konsumprisindeks falt tilbake i forrige måned og sendte Sør-Korea inn i deflasjon.

USA

Pilen pekte opp på Wall Street mandag. Alle de toneangivende indeksene steg kraftig.

Utviklingen kom etter at det meste handlet om tirsdagens pangstart på resultatsesongen.

I forkant av rapporteringen for tredje kvartal har forventningene kommet kraftig ned siden årsskiftet.

Per tirsdag morgen amerikansk tid forventet analysebyrået FactSet et inntjeningsfall på 4,6 prosent år-over-år for selskapene på S&P 500.

Etter at 34 selskapet nå har presentert tall, har hele 29 levert bedre enn forventet hva gjelder inntjening.

UnitedHealth, JPMorgan og NVIDIA var blant aksjene som steg kraftig på Wall Street.

Dette skjer i dag

Resultater:

ABG Sundal Collier: Presentasjon kl. 09.00

Utenlandske resultater:

BHP (kun omsetningstall), kl. 00.30

Bank Of America, kl. 13.45

Alcoa

IBM

Morgan Stanley

Makro:

Storbritannia: KPI, PPI september, kl. 10.30

EMU: handelsbalanse august, kl. 11.00

EMU: KPI foreløpig september, kl. 11.00

Italia: KPI september, kl. 11.00

USA: detaljhandel september, kl. 14.30

USA: NAHB boligindeks oktober, kl. 16.00

USA: lager usolgte varer august, kl. 16.00

FED: Beige Book, kl. 20.00

Annet:

SSB: Ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

SSB: Næringsaktivitet og strukturendringer på landbrukseiendommer, kl. 08.00

SSB: Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2019, kl. 08.00

SSB: Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2019, kl. 08.00

SSB: Byggekostnadsindeks for boliger, september 2019, kl. 08.00

Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

API: Ukentlig oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)