Nordea Markets: – Stemningen i markedet ble sur på bakgrunn av dette

Det var grønt på verdens børser i går og det fortsetter stort sett med oppgang i Asia.

I åpningsminuttene står hovedindeksen på Oslo Børs onsdag i 877,4 ned 0,33 prosent.

Sur stemning

Underhuset i USAs Kongress vedtok i går en lov som støtter pro-demokrati protestene i Hongkong.

«Lovgivningen må behandles i Senatet og bli godkjent av Trump, men Kina har allerede nå truet med «sterke mottiltak» dersom loven kommer inn i lovverket. Stemningen i markedet ble sur på bakgrunn av dette, og futures på S&P er ned 0,2 prosent nå», skriver Dane Cekov i morgenrapporten til Nordea Markets.

Et fat med Brent-olje koster det samme som i går morges, 58 dollar. Kronen er imidlertid svekket med ca. fem øre og vi handler EURNOK nå på 10,09.

Nær ferdig utkast

Forhandlingene mellom EU og Britene fortsetter i dag etter diskusjoner langt inn i natten. Håpet er å spikre et avtaleutkast før EU-toppmøtet på torsdag.

Partene skal ha vært nære et ferdig utkast til Brexit-avtale, men den nord-irske unionist-partiet, som den konservative mindretallsregjeringen har vært avhengig av, er ikke fornøyd og ønsker flere innrømmelser.

USA-tall i fokus

I dag er kalenderen av det lette slaget. Mest interessant blir ifølge Cekov detaljhandelstallene fra USA. Disse kan gi nye indikasjoner på utviklingen i privat konsum som har vært av stor betydning og holdt amerikansk økonomi oppe.

«Forbrukerne er fortsatt meget optimistiske, som forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan viste i forrige uke, og det borger for at detaljhandelen holdes oppe på bakgrunn av dette. For september ventes det at den såkalte kontrollgruppen (den delen av detaljhandelen som brukes i beregningen av BNP) vokser med 0,3 prosent over måneden, på linje med august-utviklingen.

I juli økte detaljhandelen med hele 0,9 prosent over måneden. Det innebærer ifølge Nordea Markets-økonomen at selv om vi skulle få nullvekst i september, vil vi ende opp med svært bra konsumvekst i 3. kvartal.

Ellers offentliggjøres også Feds «Beige Book» og NAHB-boligindeksen fra USA senere onsdag.