Buffetts finans-favoritt med sterkt tredje kvartal

Bank of America, USAs nest største bank basert på eiendeler, presenterte tall for tredje kvartal 2019 onsdag.

Resultat per aksje kom inn på 0,56 dollar i kvartalet, ned fra 0,66 dollar per aksje ved samme korsvei året før.

Om man justerer resultatet for et tap forbundet med en joint venture på 1,7 milliarder dollar etter skatt, kom det justerte resultatet per aksje inn på 0,75 dollar.

Refinitiv-konsensus hadde ventet et resultat per aksje på 0,51 dollar.

Omsetningen kom inn på 22,81 milliarder dollar, mot 22,72 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor og ventet 22,79 milliarder dollar.

Ganske bra over hele linja

Consumer Banking bidro med 3,33 milliarder dollar til bunnlinjen, opp fra 3,17 milliarder dollar i tredje kvartal 2018.

Utlånstapene til forbruker og mindre bedrifter kom inn på 917 millioner dollar, noe som impliserer en annualisert tapsavsetning på 0,38 prosent av den gjennomsnittlige utlånsporteføljen.

Kapitalforvaltningsdivisjonen bidro med inntjening på 1,1 milliarder dollar i kvartalet, opp fra 1,01 milliarder dollar i fjor. Bank of America har nå 2,9 billioner dollar under forvaltning, opp to prosent år-over-år.

Selskapets inntekter innenfor investeringsbankavdelingen kom inn på 1,5 milliarder dollar i kvartalet, en økning på 27 prosent fra i fjor. Bedringen var særlig drevet av gjeldstransaksjoner som dro inn 816 millioner dollar, mot ventet 673 millioner dollar.

Omsetningen relatert til aksjehandel var sterk i kvartalet med 1,15 milliarder dollar, opp fra 1,02 milliarder dollar ved samme korsvei i fjor.

Selskapets rentemargin, inkludert Global Markets, kom inn på 2,41 prosent, ned fra 2,45 prosent i tredje kvartal 2018.

I går ble det kjent at Warren Buffetts Berkshire Hathaway har sendt en søknad Federal Reserve om å få kjøpe flere aksjer i Bank of America. Investeringsselskapet har nått 10 prosent eierandel i bankgiganten, noe som utløser en regulatorisk gjennomgang om eksponeringen skal økes ytterligere.

Aksjen faller 3,15 prosent til 23,96 dollar i førhandelen på Wall Street.