Onsdag ligger an til å bli en rød dag på Wall Street

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,42 prosent og står i 8.114,67 poeng, mens Dow Jones står i 26.974,78 poeng etter en nedgang på 0,19 prosent.

Ferske tall viser at detaljhandelsomsetningen i USA falt med 0,3 prosent på månedsbasis i september. Dersom vi velger å se bort fra bilsalg var nedgangen på 0,1 prosent.

Det var dårligere enn forventet.

Ifølge TDN Direkt var det ventet at detaljomsetningen ville øke med 0,3 prosent på månedsbasis. Eksklusive kjøretøysalg var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.