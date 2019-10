Resesjonsfrykt legger demper på sterk kvartalssesong på Wall Street

Skuffende tall på detaljhandelen i USA legger en demper på en sterk kvartalssesong så langt.

Detaljhandelstallene for september falt uventet 0,3 prosent, det representerer den første nedgangen på syv måneder. Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,3 prosent.

-Gitt at amerikansk konsum er 68 prosent av økonomien er det viktig at forbrukere fortsetter å konsumere. Det sier Quincy Krosby, sjefsmarkedsstrateg ved Prudential Financial. Samtidig fremhever strategen at forbrukerne fortsatt konsumerer da bankene har rapportert om voksende lån.

Økt resesjonsfrykt

De skuffende tallene bygger opp under nylige bekymringer om en resesjon. Tall fra global økonomi indikerer at veksten har bremset opp, samtidig som industritallene fra USA for september var de dårligste på syv år. Som om ikke det er nok pågår også handelskonflikten mellom USA og Kina, begge parter kunne melde om at fase en av samtalene var vellykket. Senere har flere medier, blant dem Bloomberg, gått ut og sagt at Kina ønsker ytterligere samtaler før de er villige til å gå videre med samtalene. Kina skal ønske at USA trekker tilbake ytterligere tollavgifter.

Markedene kan falle 25 prosent

Hvis Donald Trump kjører på med en ny runde tollavgifter øker sannsynligheten for at markedene vil gå inn i en resesjon, og dermed kan et fall på 25 prosent utløses. Det sier Leon Cooperman ved Omega Advisors til CNBC.

Donald Trump var onsdag ute og uttalte seg om at en avtale etter all sannsynlighet ikke vil bli signert før han møter Kinas president Xi Jinping i Chile neste måned. Samtidig understreket presidenten at en avtale blir jobbet med.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,05 prosent til 27.011,26. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 12 av selskapene i grønt onsdag. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgen er opp og ned henholdsvis 0,54 og 0,28 prosent. Videre endte tech-selskapene Apple og Microsoft ned henholdsvis 0,40 og 0,85 prosent. Flyselskapet Boeing er å finne blant dagens vinnere, opp 0,43 prosent.

S&P 500 endte ned 0,19 prosent til 2.990,02. Bank of America steg drøye to prosent etter at selskapet onsdag kunne melde om sterke tall for tredje kvartal.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,30 prosent til 8.124,18.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte opp henholdsvis 0,72 og 0,05 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 1,18 prosent til 13,70.

Oljeprisen stiger onsdag kveld. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 59,32 og 53,28 dollar. Opp henholdsvis 0,99 og 0,89 prosent.

Gullprisen er opp 0,65 prosent, og en unse gull koster 1.493,20 dollar.

Tremånedersrenten falt 0,5 basispunkter til 1,667 prosent.

Renten på 2-åringen falt 3,3 basispunkter til 1,586 prosent.

10-åringen falt 2,7 basispunkter til 1,747 prosent.

30-åringen falt 0,6 basispunkter til 2,232 prosent.