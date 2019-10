Svake makrotall fra USA og resultatsesong ventes å påvirke Oslo Børs

Roger Berntsen, analytiker og aksjeekspert i Nordnet, tror Oslo Børs åpner flatt torsdag, eller innenfor et intervall mellom minus 0,1 og pluss 0,1 prosent.

I sin morgenrapport peker han på at nye svake makrotall fra USA har skremt investorene, og viser til onsdagens detaljhandelstall. Berntsen minner om at to tredjedeler av den amerikanske økonomien drives av det innenlandske forbruket, og at utviklingstrekkene i detaljhandelstallene således er svært viktige.

«Handelskrigen mellom USA og Kina har foreløpig ikke skremt den jevne amerikanske konsumenten, men gårsdagens svake tall kan være et varsel på endringer i så måte», heter det fra Nordnet-analytikeren.

Videre trekker han frem det at sesongen for kvartalsrapportering er i gang, og at positive selskapsresultater har hjulpet på den generelle stemningen på verdens børser tirsdag og onsdag.

Et selskap som har sluppet tall er industrigiganten Alcoa. Berntsen viser til at tallene var bedre enn ventet, selv om de isolert sett var svake.

«Det er naturlig å anta at Hydro-aksjen kan dra nytte av det i dag», skriver han i sin morgenrapport.

Oljeprisfall

Oljeprisutviklingen vil også kunne påvirke dagens utvikling på Oslo Børs. Ifølge Berntsen er oljeprisen under press på grunn av svake globale vekstutsikter.

I øyeblikket koster Brent-oljen 58,85 dollar pr. fat, mens den amerikanske lettoljen (WTI) koster 52,79 dollar fatet.

Ved børsslutt onsdag kostet nordsjøoljen 58,92 dollar fatet.

Fall i USA og Asia

Onsdag endte alle de ledende indeksene på Wall Street ned, tynget av de svake detaljhandelstallene.

Dow Jones falt 0,1 prosent til 27.011,26 poeng, S&P 500 endte ned 0,2 prosent til 2.990,02, mens Nasdaq Composite ble svekket 0,3 prosent til 8.124,18.

I Japan var Nikkei 225 ned 0,1 prosent torsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen var ned 0,5 prosent. Hang Seng i Hong Kong var opp 0,4 prosent.

Kospi i Sør-Korea var ned 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia falt tilbake 0,8 prosent, mens Straits Times i Singapore falt 0,6 prosent.

Oslo opp

Onsdag var det oppgang på Oslo Børs, med særlig god fart i lakseaksjene.

John Fredriksen-selskapet Mowi utmerket seg med 5,1 prosents oppgang, og medvirket til at hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,8 prosent til 887,31 poeng.

Equinor steg 0,2 prosent, hjulpet av en liten oljeprisoppgang. ABG Sundal Collier steg 2,6 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall. XXL steg 6,1 prosent etter et nær 22 prosents fall dagen før. Selskapet skal hente 500 millioner kroner for å rydde opp i balansen.

Hva skjer i dag?

Entra, Data Respons og PGS har alle lagt frem tredjekvartalstall. Også svenske Telia er ute med resultater, mens Morgan Stanley slipper tall senere torsdag.

Ellers ventes britiske detaljhandelstall samt amerikanske jobb-, industri- og oljelagertall, blant annet, og det avholdes toppmøte i EU.

Makro:

Sverige: Arbeidsledighet september, kl. 09:30

UK: Detaljhandel september, kl. 10:30

ØMU: Byggeproduksjon august, kl. 11:00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30

USA: Boligbygging september, kl. 14:30

USA: Philadelphia Fed-indeks oktober, kl. 14:30

USA: Industriproduksjon september, kl. 15:15

Annet:

EU: Toppmøte

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16:30

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 17:00

Utenlandske:

Morgan Stanley, Telia