Carnegie vraker kjøpsanbefalingen på Equinor

Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan velger å nedgradere Equinor-aksjen til hold samtidig som han setter kursmålet til 180 kroner.

Kutter i estimatene

Ifølge TDN Direkt har meglerhuset kuttet estimater for både olje- og gasspriser for 2020. Langsiktige oljeprisestimater opprettholdes, mens langsiktige gassprisestimater er nedjustert.

I skrivende stund omsettes aksjen 167,55 kroner, opp 0,27 prosent. Det betyr at aksjen er ned 7,89 prosent den siste måneden mens den har falt 5,24 prosent hittil i år.

Kan nærme seg 600 milliarder

Basert på dagens kursnivå har selskapet en markedsverdi på 559 milliarder kroner.

For at det nye kursmålet skal innfris må verdien på oljegiganten øke med litt over 41 milliarder kroner.

Equinor legger frem sine kvartalstall om en uke, altså 24. oktober.