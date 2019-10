Torsdagens handel på New York-børsen starter i pluss

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,63 prosent og står i 8.175,54 poeng, mens Dow Jones står i 27.078,52 poeng etter en oppgang på 0,28 prosent.

Jobless claims

Nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 214.000 i forrige uke, opp fra reviderte 210.000 fra uken før. Konsensus lå ifølge Reuters på 215.000 jobless claims.

Fire ukers snitt kom inn på 214.750, opp fra ikke-reviderte 213.750 uken før.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 1.689.000 (opprinnelig rapportert: 1.684.000) per 5. oktober til 1.679.000 per 12. oktober.

Boligbygging

Samtidig har det blitt kjent at boligbyggingen i USA falt med 9,4 prosent på månedsbasis i september. Det gir en sesongjustert årstakt på 1.256.000 boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på 1.320.000 boliger.

Philadelphia Fed

Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen endte på 5,6 poeng i oktober. Ifølge Reuters var det ventet en indeks på 7,6 poeng.