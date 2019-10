dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1] prosent.

Oslo Børs, eller OBX-indeksen, steg 0,8 prosent torsdag, mens de toneangivende indeksene i USA endte opp mellom 0,1 og 0,4 prosent.

Her hjemme var det igjen lakseselskapene, med Mowi i spissen, som ledet an børsoppgangen, mens de amerikanske investorene gledet seg over tallene fra Netflix og Morgan Stanley.

IBM kom derimot inn på den skuffende siden i tredje kvartal.

«Når det er sagt, IBM har slitt i en årrekke med tøff konkurranse innenfor Cloud Computing-segmentet. De to største spillerne innenfor Cloud Computing er Microsoft og Amazon, som for øvrig er verdens andre og tredje mest verdifulle selskap», skriver Berntsen på Nordnet-bloggen.

Kina bekymrer

Han trekker også frem dagens tall fra kinesiske myndigheter, som i 3. kvartal viste den svakeste BNP-veksten i landet på 27 år.

«De asiatiske børsene endte svakt ned i natt, noe som kan tenkes å påvirke åpningen på de europeiske børsene i dag. Svake BNP-tall fra Kina bekymrer investorene», fortsetter Berntsen.

«Med andre ord er handelskrigen i ferd med å bli et stort problem, både for kinesisk økonomi, men også for kinesiske myndigheter», legger han til.

Analytikeren peker også på at EU og Storbritannia i går ble enige om en ny Brexit-avtale, men legger til at statsminister Boris Johnson – som i likhet med forgjengeren Theresa May og hennes fremforhandlede avtale, mangler flertallsoppslutning i det britiske parlamentet.

Brent-oljen står fredag morgen i 59,57 dollar fatet, som er opp fra 59,04 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går.