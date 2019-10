Analytiker endrer kursmålet på Mowi, Salmar, Bakkafrost og Austevoll Seafood

ABG Sundal Collier har sett nærmere på flere av oppdrettsselskapene på Oslo Børs. Selv om ikke anbefalingene endres, velger analytikeren å endre en rekke kursmål:

Mowi får en ny hold-anbefaling, samtidig som kursmålet senkes fra 217 til 215 kroner.

Salmar får en ny hold-anbefaling, samtidig som kursmålet senkes fra 414 til 412 kroner.

Bakkafrost får en ny hold-anbefaling, samtidig som kursmålet heves fra 527 til 548 kroner.

Austevoll Seafood får en ny kjøpsanbefaling, samtidig som kursmålet heves fra 118 til 119 kroner.

I skrivende stund omsettes Mowi for 229,20 kroner (+0,75 prosent), Salmar omsettes for 425 kroner (-0,18 prosent), Bakkafrost omsettes for 590 kroner (+1,20 prosent) mens Austevoll Seafood omsettes for 95,15 kroner (-0,68 prosent).

Ifølge TDN Direkt understreker meglerhuset at de fleste av de store lakseoppdrettselskapene vist seg å være veldig motstandsdyktige i lys av svakere spotpriser og glidende inntjeningsestimater.

ABG Sundal Collier velger å kutte lakseprisestimatet for 2019 fra 58 til 56 kroner pr. kilo samtidig som estimatet for 2020 nedjusteres fra 59,5 til 58,5 kroner pr. kilo.

