Kari Due-Andresen: Det kan bli svært spennende

Forhandlerne i EU og Storbritannia klarte torsdag å bli enige om en Brexit-avtale. Brexit-avtalen skal sikre at det ikke blir en hard grense i Irland dersom Storbritannia og EU i løpet av en overgangsperiode ikke blir enige om en fremtidig handelsavtale som løser problemet på annet vis.

I henhold til brexit-avtalen, vil Nord-Irland på papiret forlate EUs tollunion og indre marked sammen med resten av Storbritannia, men i praksis forblir Nord-Irland i EU, med deres tollsatser og regelverk.

«Kan bli svært spennende»

«Det spennende blir nå om brexit-avtalen blir godkjent av EU og ikke minst av det britiske parlamentet. Topplederne ga i går sin politiske velsignelse til avtalen. I morgen skal avtalen stemmes over i det britiske parlamentet, og det kan bli svært spennende», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.

Boris Johnson trenger 320 stemmer fra de totalt 650 parlamentsmedlemmene for at avtalen skal bli godkjent.

Etter at 21 medlemmer av det konservative partiet ble kastet ut tidligere i høst, har nå Jonson og Toryene 288 seter i parlamentet.

Unionistene i det nordirske partiet, DUP, som har 10 medlemmer i parlamentet, har sagt de vil stemme imot avtalen.

Det er ifølge Due-Andresen foreløpig uklart hva de 21 utstøtte Tory-medlemmene vil gjøre.

«Labour-leder Jeremy Corbyn har uttalt at denne avtalen er enda verre enn den Theresa May inngikk med EU, og vil oppfordre sitt parti til å stemme imot. Labour har til sammen 244 seter i parlamentet, men noen av partiets Brexit-tilhengere vil trolig bryte med partilinjen og stemme for avtalen likevel», skriver hun.

Spørsmålet er bare ifølge sjeføkonomen hvor mange. De øvrige opposisjonspartiene vil alle stemme imot avtalen.

Ingenting de skulle ha sagt

Dersom avtalen stemmes igjennom, vil Storbritannia formelt forlate EU 31. oktober, eller muligens noe senere ifølge Due-Andresen for å tillate praktisk tilrettelegging. Men en overgangsfase vil umiddelbart tre i kraft og vare minst ut desember neste år, og trolig to-tre år lenger.

I denne perioden vil Storbritannia for de fleste praktiske formål forbli i EU, de har bare ikke noe de skulle ha sagt lenger, mener sjeføkonomen.

«Skulle avtalen derimot ikke gå igjennom, går det mest sannsynlig mot en Brexit-utsettelse, og trolig et nytt parlamentsvalg i Storbritannia før årsskiftet», avslutter Due-Andresen i Handelsbanken.