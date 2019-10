Bedre enn ventet fra American Express

American Express fikk et justert resultat på 2,08 dollar per aksje i 3. kvartal 2019, mot 1,88 dollar per aksje i tilsvarende kvartal året før.

Det var ventet et resultat per aksje på 2,04 dollar, skriver TDN Direkt.

Driftsinntektene var 10,99 milliarder dollar i kvartalet, mot 10,14 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor.

Forventningene i forkant lå på 10,94 milliarder dollar.

Selskapet opprettholder forventningene om justert resultat per aksje for 2019 i intervallet 7,85 dollar per aksje til 8,35 dollar per aksje.

Analytikere venter ifølge TDN Direkt et justert resultat per aksje for helåret 2019 på 8,12 dollar.