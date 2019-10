Mener rentetoppen er nådd - neste uke får vi fasiten

Samtlige åtte økonomer TDN Direkt har vært i kontakt med venter at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret neste uke, og seks av dem tror også at rentetoppen nå er nådd.

Mener det skal mye til

Sjeføkonom Erica Blomgren i SEB sier hun ikke tror det vil komme så mye ny informasjon fra rentemøtet neste uke. Med tanke på at det kun har gått en måned siden forrige rentemøte og dette er et mellomliggende møte uten pengepolitisk rapport, mener hun ifølge nyhetsbyrået at Norges Bank ikke kommer med noen nye signaler om pengepolitikken fremover.

Hun mener det skal mye til for at Norges Bank endrer rentebanen.

Når kommer endringen?

Hva gjelder neste renteheving, mener Nordea Markets at den kommer i mars neste år, samt i juni. Danske Bank ser også renteheving i mars 2020.

Eika Gruppen venter på sin side rentekutt i både juni og desember neste år.

DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, SEB, Swedbank og Sparebank 1 Markets venter ingen endring.