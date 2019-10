Smell for Scatec Solar og opptur for Norwegian på Oslo Børs

Det endte til slutt med svak nedgang på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen falt marginale 0,06 prosent til 893,12. Det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,9 milliarder kroner. Brent-oljen er ned 0,10 prosent til 59,80 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,13 prosent til 54,14 dollar per fat.

Resultatsesongen er nå i gang, og flere kjente navn presenterte sine tall fredag.

Blant tungvekterne steg Mowi 1,63 prosent, mens Bakkafrost steg 1,0 prosent til 589 kroner og ny all-time high.

Innen rigg steg Borr Drilling 8,74 prosent, mens Seadrill steg 2,52 prosent. XXL steg 2,81 prosent, mens Frontline steg 1,54 prosent.

Norsk Hydro steg 0,93 prosent, mens Norske Skog gjorde comeback på Oslo Børs fredag. Aksjen holdt seg stabil på noteringskursen på 38 kroner.

PGS steg 9,32 prosent etter at både Nordea Markets og Carnegie oppgraderte aksjen fra hold til kjøp. Meglerhusenes kursmål er henholdsvis 18,1 og 20 kroner.

På Merkur-Market utmerket Kahoot seg med et fall på 9,46 prosent.

Norwegian

Norwegian steg 2,58 prosent etter selskapet meldte at det selger fem Boeing 737-800. Leveringen vil finne sted sent i fjerde kvartal 2019 og i første kvartal 2020.

Provenyet vil bli brukt til å betale tilbake gjeld og å øke likviditeten.

Transaksjonen ventes å øke likviditeten med rundt 50 millioner dollar etter tilbakebetaling av gjeld, og vil ha en positiv egenkapitaleffekt.

Scatec Solar

Solselskapet og børsvinneren Scatec Solar falt 5,46 prosent etter å ha lagt frem tall fredag morgen.

Selskapet meldte om et resultat etter skatt på 66 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 36 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 512 millioner kroner, sammenlignet med 294 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Ordrereserven per tredje kvartal er 336 MW, mot 286 MW ved utgangen av andre kvartal.

– Vi har økt vårt vekstmål per utgangen av 2021 fra 3,5 til 4,5 GW. For å finansiere veksten ytterligere hentet vi med suksess brutto 1.320 millioner kroner i en emisjon, sa toppsjef Raymond Carlsen i en kommentar.

Ifølge analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux inneholdt Scatec Solar-rapporten lite nytt på prosjektnivå.

– I mine øyne var resultatet her på linje med forventingene. Det var derimot lite nytt på prosjektnivå og med høye forventninger til vekst i aksjen, skal det lite til før dette oppleves som en skuffelse, sa Bertheussen til TDN Direkt.

Yara

Tungvekteren Yara falt 4,13 prosent etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal.

Selskapet meldte om et resultat etter skatt på 74 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 98 millioner dollar i samme periode i fjor.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 279 millioner dollar.

Mye av avviket fra forventning forklares av at selskapet tok et valutatap på 199 millioner dollar i kvartalet, hovedsaklig relatert til Yaras gjeld i dollar, som har styrket seg kraftig relativt til norsk og brasiliansk valuta.

Driftsinntektene beløp seg til 3.491 millioner dollar, sammenlignet med 3.547 millioner dollar i tredje kvartal 2018 og ventet 3.526 millioner dollar.

«Jeg er fornøyd med at vi leverer resultatforbedring innen alle forretningsområder, med sterkest økning i New Business. Yaras avkastning fortsetter å øke, og hovedprioriteten fremover vil fortsatt være forbedring av avkastningen,» sa Yara-sjef Svein Tore Holsether, i en melding.