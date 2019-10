CFRA anbefaler salg av Beyond Meat

Los Angeles-baserte Beyond Meat som produserer plantebaserte kjøttsubstitutter faller over syv prosent på Wall Street fredag, etter at CFRA tok opp dekning på aksjen med en salgsanbefaling, melder Marketwatch.

Bakgrunnen for anbefalingen skal være at analytikeren venter at Beyond Meat får sterk konkurranse fra de store matselskapene.

- Vi tror de større matselskapene vil ende opp som kategorilederne på grunn av deres enorme globale fotavtrykk og innebygde forhold gjennom hele forsyningskjeden, sier analytikeren ifølge Marketwatch.

Beyond Meat ble børsnotert i USA i mai til 25 dollar per aksje. Etter en ellevill kursoppgang nådde aksjen en topp på drøyt 230 dollar i slutten av juli. Siden har kursen falt og står nå i rundt 109 dollar.