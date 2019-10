Det var nedgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene falt.

Resultatsesongen er nå godt i gang på Wall Street, og 70 av selskapene i S&P 500 har lagt frem tall denne uken, og hele 80 prosent har levert bedre enn ventet, ifølge Marketwatch. Blant selskapene som har levert bedre enn ventet er Bank of America, Netflix, JP Morgan Chase og Morgan Stanley.

Ferske tall fredag viste at den kinesiske BNP-veksten var på 6,0 prosent på årsbasis i tredjekvartal. Veksttakten er den svakeste på 27 år.

Konsensus pekte mot en BNP-vekst på 6,1 prosent.

- Fredagens tall viser at fallet øker og at handelskrigen tærer på raskere enn ventet, sier Fiona Cincotta i City Index, ifølge Marketwatch.

Ellers venter markedet spent på utfallet av møtet til Federal Reserve ved slutten av måneden. Det er ventet at sentralbanken vil kutte renten nok en gang.

Dow Jones falt 0,94 prosent til 26.770,94.

13 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Indeksen ble tynget av Boeing som falt hele 6,73 prosent etter at Reuters meldte at ansatte i selskapet kan ha villedet amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) angående et viktig sikkerhetssystem på 737 MAX-flyene.

Johnson & Johnson falt 6,21 prosent på nyheter om at selskapet har måttet tilbakekalle et parti babypulver etter at tester avslørte spor av asbest.

Kortleverandøren American Express falt 1,98 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall, mens Coca-Cola steg 1,84 prosent på sine kvartalstall.

Ellers steg Apple 0,48 prosent, mens McDonalds steg 0,79 prosent.

Nasdaq falt 0,83 prosent til 8.089,54.

Los Angeles-baserte Beyond Meat som produserer plantebaserte kjøttsubstitutter falt 6,27 prosent etter at CFRA tok opp dekning på aksjen med en salgsanbefaling.

Chipprodusenten Micron falt 4,46 prosent.

Facebook falt 2,4 prosent, mens Amazon falt 1,68 prosent.

Netflix falt hele 6,2 prosent, mens Tesla steg forsiktige 0,13 prosent.

S&P 500 falt 0,39 prosent til 2.986,20.

På taperlisten finner vi blant annet kleskjedene Macy`s og Gap som falt 4,18 og 3,98 prosent.

Ellers falt TripAdvisor 3,89 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 3,05 prosent til 14,21.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 0,97 prosent til 59,33 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,32 prosent til 53,76 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og tiårige statsrenten er nå på 17 basispunkter. 2-åringen er ned 2 basispunkter til 1,57 prosent, mens 10-åringen er ned 0,5 basispunkter til 1,75 prosent. 30-åringen er opp ett basispunkt til 2,25 prosent.