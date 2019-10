dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 0,1 prosent mandag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0] prosent.

«Resultatsesongen, som ble sparket i gang i forrige uke, har påvirket verdens aksjemarkeder positivt så langt, mens utviklingen i handelskrigen, samt Brexit-sagaen, har dempet stemningen blant investorene. Det skal for øvrig sies at analytikerne, samlet sett, har nedjustert resultatforventningene til 3. kvartal en god del som en følge av lavere vekstimpulser i verdensøkonomien. Det vil si, gitt analytikernes nedjusteringer den senere tid, skal det mindre til for at selskapene slår forventningene», skriver Berntsen.

Blandet i Asia

Stemningen har vært blandet på Asia-børsene mandag.

Brexit-usikkerheten plager investorene, mens USAs president Donald Trump på den annen side er sikker på å signere en handelsavtale mellom USA og Kina innen APEC-møtet i Chile i midten av november.

Statsminister Boris Johnsons Brexit-avtale med EU ble ikke votert over i det britiske parlamentet lørdag, men allerede mandag kan det bli avstemning. Johnson fastholder at britene skal ut av EU innen 31. oktober.

Oljen ned

Usikkerheten rundt veksten i verdensøkonomien bidrar til å senke oljeprisene mandag morgen.

Brent-oljen faller 0,4 prosent til 59,18 dollar fatet, mens noe som er ned fra 59,80 dollar fatet ved stengetid fredag.

Rødt i USA

På Wall Street fredag var det rødt på alle fronter, til tross for at resultatsesongen har begynt ganske så bra. 70 av selskapene i S&P 500 har lagt frem tall denne uken, og hele 80 prosent har levert bedre enn ventet.

Alle de tre nøkkelindeksene falt, og Boeing tynget Dow Jones med et fall på hele 6,7 prosent etter at Reuters meldte at ansatte i selskapet kan ha villedet amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) angående et viktig sikkerhetssystem på 737 MAX-flyene.

Johnson & Johnson falt 6,2 prosent på nyheter om at selskapet har måttet tilbakekalle et parti babypulver etter at tester avslørte spor av asbest.

Solnedgang i Oslo

Hovedindeksen falt fredag marginale 0,06 prosent til 893,12.

PGS spratt opp 9,3 prosent etter oppgraderinger fra både Nordea Markets og Carnegie, mens Norwegian lettet 2,6 prosent etter salg av fem Boeing 737-800.

Scatec Solar ble straffet med et kursfall på 5,5 prosent etter kvartalstall.

– I mine øyne var resultatet her på linje med forventningene. Det var derimot lite nytt på prosjektnivå og med høye forventninger til vekst i aksjen, skal det lite til før dette oppleves som en skuffelse, sa Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Bertheussen i en kommentar til TDN Direkt.

