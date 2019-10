de norske aksjene i usa og canada

På Wall Street fredag var det rødt på alle fronter, til tross for at resultatsesongen har begynt ganske så bra. 70 av selskapene i S&P 500 har lagt frem tall denne uken, og hele 80 prosent har levert bedre enn ventet.

Alle de tre nøkkelindeksene falt, og Boeing tynget Dow Jones med et fall på hele 6,7 prosent etter at Reuters meldte at ansatte i selskapet kan ha villedet amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) angående et viktig sikkerhetssystem på 737 MAX-flyene.

Johnson & Johnson falt 6,2 prosent på nyheter om at selskapet har måttet tilbakekalle et parti babypulver etter at tester avslørte spor av asbest.

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling utmerket seg med over seks prosent oppgang målt i dollar, men endte likevel lavere enn sluttnoteringen på Oslo Børs fredag.

