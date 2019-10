Handelsbanken oppgraderer Yara

Handelsbanken Capital Markets oppgraderer sin anbefaling på Yara fra hold til kjøp, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.

Kursmålet kuttes derimot fra 420 til 410 kroner.

Dette skjer i kjølvannet av at Yara fredag la frem svakere tall enn ventet for tredje kvartal. Mye av avviket skyldtes et valutatap, hovedsaklig relatert til selskapets gjeld i dollar, som har styrket seg kraftig relativt til norsk og brasiliansk valuta.

Samtidig ble resultatet hjulpet av en gasspris som har falt i kjelleren.

Yara endte på 371,30 kroner på Oslo Børs fredag, etter en dårlig dag med over fire prosent nedgang.

Handelsbanken ser dermed en oppside i aksjen på drøye ti prosent fra dagens nivåer.