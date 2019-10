SpareBank 1 Markets anbefaler ni aksjer

I løpet av forrige uke klatret ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets 2,4 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs kunne vise til en oppgang på 1,9 prosent.

Det betyr at porteføljen er opp 12,1 prosent hittil i år.

Denne uken velger tallknuserne å ta Komplett Bank inn i porteføljen. Aksjen får et kursmål på 18 kroner, godt over sluttkurs på 9,77 kroner fredag i forrige uke.

Analytikeren minner om at forbruksbankene, og Komplett Bank spesielt, har merket de regulatoriske innstrammingene i Norge godt. For Komplett Bank har det resultert i høye engangskostnader i 2019 relatert til personell og IT systemer hva gjelder hvitvasking.

«Ser vi inn mot 2020 så antar vi at volumveksten skal være lave fire prosent, lånetapene på et fortsatt høyt nivå rundt 4,12 prosent, men at ren kjernekapital skal være sterke 22,1 prosent», skriver SpareBank 1 Markets.

«Sistnevnte skal sammen med en underliggende egenkapitalavkastning på 20 prosent understøtte vår utbytteantagelse på 0,17 kroner og 1,4 kroner for henholdsvis 2019 og 2020. Det er en gjennomsnittlig direkteavkastning på rett i underkant av åtte prosent», understreker analytikeren

SpareBank 1 Markets slår fast at Komplett Bank er priset på PB 0,83 og PE 5,7 på deres 20e antagelser, noe som beskrives som attraktivt.

Det betyr at ukeporteføljen består av følgende aksjer:

Lerøy Seafood

Norway Royal Salmon

Crayon

Yara

Grieg Seafood

Fjord1

Telenor

Bonheur

Komplett Bank

Fredag i forrige uke fortalte Espen Grønstad i Investtech om det han mener er de mest spennende aksjene i Norden. Her er listen