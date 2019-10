DNB Markets anbefaler ni aksjer

DNB Markets tar denne uken Orkla og Scatec Solar ut av sin ukentlige portefølje av anbefalte aksjer på Oslo Børs.

Inn kommer Lerøy Seafood.

«En svak utvikling for både Yara, Scatec Solar og Frontline gjorde at porteføljen ved stengetid på fredag var ned 1,2 prosent for uken. Hovedindeksen var i samme perioden opp 1,9 prosent», skriver meglerhuset i dagens aksjerapport.

Samlet sett er porteføljen så langt i år opp 14,3 prosent, mot indeksens oppgang på 12,9 prosent.

De endelige avkastningstallene så langt blir ifølge DNB Markets imidlertid beregnet på grunnlag av handelen gjennom de første timene i dag.

DNB-porteføljen

Equinor

Entra

Europris

Evry

Frontline

Lerøy Seafood

Sparebank 1 SR-Bank

Telenor

Yara