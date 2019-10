En rekke meglerhus kutter kursmålet på Equinor

Torsdag denne uken legger Equinor frem sine kvartalstall. Ikke alle ser like lyst på selskapets kvartalspresentasjon.

På rekke og rad

I slutten av forrige uke var Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan ute med en oppgradering hvor han nedgraderte Equinor-aksjen til hold samtidig som han satte kursmålet til 180 kroner.

Dagen før hadde Nordea nedgradert Equinor til en hold-anbefaling.

Nå følger flere meglerhus etter.

DNB Markets kutter kursmålet fra 192 til 187 kroner, men velger å gjenta sin hold-anbefaling.

Norne Securities går fra en kjøpsanbefaling til en hold-anbefaling. Samtidig kuttes kursmålet fra 210 til 180 kroner.

Anbefaler kjøp

ABG Sundal Collier fremstår som litt mer optimistiske. Her kuttes kursmålet fra 210 til 200 kroner samtidig som analytikeren gjentar sin kjøpsanbefaling.

I skrivende stund omsettes aksjen for 165,35 kroner, ned 0,99 prosent.

Det betyr at aksjen er ned 8,52 prosent den siste måneden mens den har falt 6,48 prosent hittil i år.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Equinor ligger på 199,77 kroner.

Tøffere tider

Selskapene på Oslo Børs vil i sum tjene mindre enn i samme kvartal i fjor, og det spørs om det blir inntjeningsvekst i år i det hele tatt.

Fredag i forrige uke kunne Finansavisen fortelle at Equinors egne innsamlede konsensusestimater viser et estimert justert resultat før skatt på 2,7 milliarder dollar, ned fra 4,8 milliarder i tredje kvartal 2018 – et fall på 44 prosent.