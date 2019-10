Mandag peker pilen opp på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,60 prosent og står i 8.137,94 poeng, mens Dow Jones står i 26.797,45 poeng etter en oppgang på mer beskjedne 0,10 prosent.

«Resultatsesongen, som ble sparket i gang i forrige uke, har påvirket verdens aksjemarkeder positivt så langt, mens utviklingen i handelskrigen, samt brexit-sagaen, har dempet stemningen blant investorene», skriver Roger Berntsen i dagen rapport fra Nordnet.

«Det skal forøvrig sies at analytikerne, samlet sett, har nedjustert resultatforventningene til 3. kvartal en god del som en følge av lavere vekstimpulser i verdensøkonomien. Det vil si, gitt analytikernes nedjusteringer den senere tid, skal det mindre til for at selskapene slår forventningene», understreker Berntsen.