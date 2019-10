Mærsk venter høyere inntekter og EBITDA i 2019

Basert på økonomien for tredje kvartal og de oppdaterte utsiktene for fraktrater, volumer og drivstoffpriser for resten av året, oppjusterer A.P. Møller - Mærsk (APMM) forventningen til 2019-resultatet.

På sin hjemmeside skriver selskapet at det nå venter en EBITDA i 2019 på 5,4-5,8 milliarder dollar, fra tidligere guiding på 5,0 milliarder dollar.

Det opplyses om at det ikke er noen endring i resten av den tidligere kommuniserte guidingen.

«APMM har i tredje kvartal til tross for lavere vekst i global etterspørsel og lavere fraktrater oppnådd bedre resultater enn ventet i Ocean-segmentet, drevet av høy pålitelighet og kapasitetsutnyttelse kombinert med lavere drivstoffpriser og marginforbedringer i segmentet Terminal & Towage», skriver selskapet.

Selskapet fikk driftsinntekter på 10.055 millioner dollar i tredje kvartal og en EBITDA på 1.656 millioner dollar. Til sammenligning har APMM inntekter og EBITDA på 29.222 og 4.249 millioner dollar ved utgangen av september.