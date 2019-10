Wall Street oppe og snuser på all-time-high

S&P 500 befinner seg i skrivende stund kun 0,8 prosent under tidligere all-time-high som ble satt i juli.

-Hver gang indeksene begynner å nærme seg nye toppnoteringer blir de slått tilbake. Det sier Arian Vojdani, investeringsstrateg ved MV Financial til CNBC.

Videre sier Vojdani at han har stor tro på ny toppnotering denne uken, gitt at negative overskrifter vedrørende handelskrigen uteblir.

Uttalelser fra Kinas visestatsminister

Kinas visestatsminister Liu He uttalte i helgen at Beijing er villige til jobbe med USA mot å møte hverandres vilkår. Han understreket samtidig at partene har gjort fremskritt ved de seneste samtalene. Videre har også Kinas sjefsforhandler i samtalene uttalt at en avtale vil være bra for begge parter, og for global økonomi.

Også Trump har tidligere vært ute med positive signaler vedrørende en avtale. Presidenten skal etter det CNBC erfarer ønske å signere en avtale innen APEC-møtene setter i gang i midten av november.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,21 prosent til 26.826,96, sterkt ledet av Apple som steg xx prosent etter at Raymond James hevet kursmålet til 280 amerikanske dollar fra tidligere 250 dollar.

Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 19 av selskapene i grønt mandag. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgen er begge å finne blant dagens vinnere, opp henholdsvis 1,37 og 2,51 prosent. Videre fikk også Microsoft et løft mandag, og steg beskjedne 0,75 prosent. Flyselskapet Boeing er dagens suverene taper, ned 3,72 prosent. Nedgangen skjer etter at UBS nedgraderte aksjen til 375 dollar fra tidligere 470 som følge av trøbbel rundt flytypen 737 Max.

S&P 500 endte opp 0,69 prosent til 3.006,73.

Teknologitunge Nasdaq Composite er opp 0,91 prosent til 8.162,99.

Øvrige amerikanske selskaper som Tesla og Alphabet endte ned og opp henholdsvis 1,34 og 0,05 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,05 prosent til 14,10.

Oljeprisen faller bredt mandag. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 59,08 og 53,47 dollar. Ned henholdsvis 0,57 og 0,58 prosent.

Gullprisen er ned 0,55 prosent, og en unse gull koster 1.485,80 dollar.

Tremånedersrenten falt 0,3 basispunkter til 1,669 prosent.

Renten på 2-åringen steg 3,7 basispunkter til 1,615 prosent.

10-åringen steg 4,7 basispunkter til 1,80 prosent.

30-åringen steg 4 basispunkter til 2,291 prosent.