dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,5] prosent.

«OBX-indeksen steg 0,8 prosent mandag, mens de toneangivende indeksene i USA endte opp 0,2-0,9 prosent. Sterke selskapsresultater ga bred børsoppgang både i Europa og USA i går, samt i Asia i natt», oppsummerer Berntsen.

Er Tomra-optimist

Han registrerer at Tomra steg hele åtte prosent på solide kvartalstall mandag.

«Selskapet som er verdensledende på innsamling av drikkeflasker (pant), samt sortering og resirkulering, opplever et underliggende marked med sterke, langsiktige vekstimpulser og gode marginer», fortsetter analytikeren.

Foruten selskapsspesifikke nyheter er investorene opptatt av utviklingen i handelskrigen mellom USA og Kina.

«Trump og Xi Jinping skal begge delta på APEC-møtet (Asia-Pacific Economic Cooperation Meeting) i Chile i midten av november. Mange håper at «fase 1»-avtalen som nylig ble fremforhandlet vil bli signert under dette møtet. Når det er sagt, usikkerheten er stor, understreker Berntsen.

Handelsoptimisme

Brent-oljen faller 0,15 prosent til 58,87 dollar fatet i så langt i dagens handel, noe som likevel er opp fra rundt 58,50 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går.

«Dette kan hjelpe Oslo Børs i åpningsminuttene», skriver Nordnet-analytikeren.

Asia-børsene trekker oppover tirsdag morgen, på stigende optimisme rundt handelskrigen.

Kinas visepresident og sjefsforhandler Liu He uttalte ifølge CNBC i helgen at Beijing er villige til jobbe med USA for å møte hverandres vilkår, og understreket samtidig at partene har gjort fremskritt ved de seneste samtalene.

Snuser på all-time high

Den samme optimismen preget også Wall Street mandag, i tillegg til at resultatsesongen har vært sterk så langt.

S&P 500 endte opp 0,69 prosent til 3.006,73, og befinner seg nå kun 0,8 prosent under tidligere all-time high satt i juli.

Blant enkeltaksjer utmerket Apple seg med 1,7 prosent oppgang til 240,51 dollar etter at Raymond James hevet kursmålet fra 250 til 280 dollar.

Boeing toppet igjen taperlisten, og falt 3,8 prosent til 331,06 dollar etter at UBS nedgraderte aksjen fra 470 til 375 dollar som følge av trøbbel rundt flytypen 737 MAX.

XXL-oppgang i Oslo

Hovedindeksen på Oslo Børs steg mandag 0,71 prosent til 899,45.

Equinor endte flatt på 167,05 kroner etter at flere meglerhus har kuttet kursmålet i forkant av torsdagens kvartalstall.

Tomra steg altså kraftig på kvartalstall og endte til slutt opp 7,9 prosent til 234,20 kroner. XXL steg 5,2 prosent til 10 kroner etter Anders Lindblom blir Sverige-sjef.

SalMar spratt opp 2,1 prosent til 443,40 kroner etter meldingen om at Gustav Witzøe overtar som konsernsjef.

