de norske aksjene i usa og canada

Wall Street trakk oppover mandag, på stigende optimisme rundt handelskrigen.

Kinas visepresident og sjefsforhandler Liu He uttalte ifølge CNBC i helgen at Beijing er villige til jobbe med USA for å møte hverandres vilkår, og understreket samtidig at partene har gjort fremskritt ved de seneste samtalene.

Den sterke resultatsesongen så langt bidro også til den gode stemningen.

S&P 500 endte opp 0,69 prosent til 3.006,73, og befinner seg nå kun 0,8 prosent under tidligere all-time high satt i juli.

Blant enkeltaksjer utmerket Apple seg med 1,7 prosent oppgang til 240,51 dollar etter at Raymond James hevet kursmålet fra 250 til 280 dollar.

Boeing toppet igjen taperlisten, og falt 3,8 prosent til 331,06 dollar etter at UBS nedgraderte aksjen fra 470 til 375 dollar som følge av trøbbel rundt flytypen 737 MAX.

De fleste «norske» aksjene steg målt i dollar, med unntak av Frontline.

