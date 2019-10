Olav Thon vil reorganisere - skal bidra til større fleksibilitet

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA foreslår en konsernintern reorganisering av selskapet.

Det fremgår av en innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, som avholdes mandag 25. november 2019.

«Formålet er å overføre selskapets direkte-eide virksomhet til det heleide datterselskapet OTE Eiendom AS, slik at Olav Thon Eiendomsselskap ASA etter reorganiseringen vil være et mer rendyrket holdingselskap», skriver selskapet.

En slik struktur vil ifølge styret bidra til en større finansiell fleksibilitet.