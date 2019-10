Storebrand: 4 av 6 analytikere anbefaler kjøp

Før morgendagens tall anbefaler 4 av 6 analytikere kjøp av Storebrand-aksjen, mens to har hold-anbefaling, i følge TDN Direkt. Gjennomsnittlig kursmål er på 76,5 kroner, og varierer blant analytikerne mellom 60 og 90 kroner.

Det ventes i snitt at Storebrand legger frem et konsernresultat før amortisering på 657 millioner kroner i 3. kvartal 2019.

Nettoresultatet ventes å bli 427 millioner kroner, mens resultat før skatt estimeres til 549 millioner kroner.

Videre ventes det et konsernresultat før amortisering for 2019 på 2.958 millioner kroner, og henholdsvis 3.313 og 3.475 millioner kroner for 2020 og 2021.

Det ventes en utbyttebetaling for 2019 på 3,25 kroner pr. aksje, 3,93 kroner pr. aksje i 2020 og 5,47 kroner pr. aksje i 2021.

TDN Direkt har inkludert tall fra DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets.